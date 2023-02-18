Kastamonu'da çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araca zarar verdi 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araca zarar verdi. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araca zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, Azdavay'da ilçe merkezinde bir süredir etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının artması üzerine çatılardaki kar kütlesi tehlike oluşturdu. Çatıda biriken kar kütlesi, havaların sıcak gitmesi sebebiyle koparak hemen binanın altında park halinde olan bir aracın üzerine düştü. Park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, camları kırıldı. Ekipler, çatılardan düşebilecek kar kütleleri için uyarıda bulunarak vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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