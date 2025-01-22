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Kastamonu'da Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Çatıdan Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Aşağı İsmailli köyünde, eski evinin yıkımı sırasında çatıdan düşen 72 yaşındaki Tahsin Kırcıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kastamonu'da eski evinin yıkım çalışmaları sırasında çatıdan düşen 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Aşağı İsmailli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait eski evi yıkmak isteyen 72 yaşındaki Tahsin Kırcıoğlu, dengesini kaybederek yıkılan baca ile birlikte çatıdan evin zeminine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahsin Kırcıoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Kırcıoğlu'nun cenazesi, Aşağı İsmailli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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