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Kastamonu'da Çatı Katında Çıkan Yangın Üç Eve Sıçradı

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Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi'nde bir evin çatı katında başlayan yangın, yakınındaki iki eve daha yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kastamonu'da bir evin çatı katında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan iki eve daha sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik olan iki eve daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, mahalle sakinleri olay yerinden tahliye edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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