Haberler

Kastamonu'da Çalınan Traktör Bulundu, Şahıs Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çalınan bir traktör, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir ahırda bulundu. Ahırda yapılan aramada, şüpheli S.G.'ye ait 2 kurusıkı tabanca ve mermiler de ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerince bir ahırda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir vatandaşın traktörünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalınan traktör, S.G. isimli şahsa ait ahırda bulundu. S.G.'nin yapılan üst aramasında da 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Traktör sahibine teslim edilirken, şüpheli S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.