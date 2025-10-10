Kastamonu'da Çalınan Traktör Bulundu, Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekiplerince bir ahırda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir vatandaşın traktörünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalınan traktör, S.G. isimli şahsa ait ahırda bulundu. S.G.'nin yapılan üst aramasında da 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Traktör sahibine teslim edilirken, şüpheli S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU