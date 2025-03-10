Kastamonu'da Çakar Lamba Düzeneği Bulunan Araç Trafikten Men Edildi

Kastamonu'da çakar lamba düzeneği bulunan aracın sürücüsüne 140 bin lira ceza kesilerek, sürücü belgesi geri alındı. Araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda çakar lamba düzeneği takılı olduğu tespit edilen aracın sürücüsüne 140 bin 339 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da 30 gün trafikten men edildi. - KASTAMONU