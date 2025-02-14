Kastamonu'da Buzlu Yolda Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da buzlu yolda devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Batı Çevre Yolu Açık Maslak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlu yolda rampa aşağı inen M.B.S. idaresindeki BMC marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU