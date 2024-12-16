Kastamonu'da Buzlanma Sebebiyle Çok Sayıda Trafik Kazası
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Geceki yağışların ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi yolda kaymalara yol açtı.
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma sebebiyle çok sayıda kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi neticesinde buzlanmaya sebep oldu. Ara sokaklarda yaşanan buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Ara sokaklarda çok sayıda araç kayarak duvarlara çarptı. Bir otomobil ise çarpmanın etkisi ile savrularak takla attı. Yaşanan kazalar sebebiyle şu ana kadar 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. - KASTAMONU