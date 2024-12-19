Kastamonu'da Buzlanma Nedeniyle 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan buzlanma sebebiyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, buzlanmaya sebep oldu. Ara sokaklarda yaşanan buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kuzeykent Mahallesi ile Saraçlar Mahallesi ve Ankara Caddesi üzerinde yaşanan gizli buzlanma sebebiyle trafik kazaları yaşandı. Meydana gelen kazalar sebebiyle 3 kişi yaralandı. - KASTAMONU