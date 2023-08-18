Kastamonu'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişi Tüfekle İntihar Etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren kişi, tüfekle intihar etti. Olayda eş öldü, saldırgan ise intihar etti.