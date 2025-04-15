Kastamonu'da Bonzai İle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da üzerindeki bonzai ile yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 6,29 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işle başlatıldı. - KASTAMONU