Kastamonu'da Bodrum Katında Yangın Çıktı

Kastamonu'da Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Kastamonu'da bir binanın bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kastamonu'da bir binanın bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Akmescit Mahallesi Koç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum kısmındaki odunlukta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bodrumdan yükselen dumanlar binayı sararken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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