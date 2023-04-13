Kastamonu'da bir kişinin ölümüne sebep olan yangın devrilen sobadan çıkmış

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evden çıkamayarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesine ulaşıldı.

Olay, dün İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Güloğlu'na (82) ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Alzheimer hastası ve felçli olduğu öğrenilen Salih Güloğlu ise yangın sırasında evden çıkamayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Salih Güloğlu'nun kızı Satiye Güloğlu ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden Salih Güloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Salih Güloğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde Salih Güloğlu'nun ölümüne sebep olan yangının evdeki sobanın devrilmesi neticesinde çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU