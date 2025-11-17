Kastamonu'da Beton Mikseri Sürücüsüne Hapis Cezası

Kastamonu'da önündeki motosiklete çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan beton mikseri sürücü, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 12 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Cemalettin D.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan Seda Sönmez ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seda Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü tutuklandı. Akın K. ile motosiklet sürücüsü Cemalettin D.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Yargılamama Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan müşteki sanık Cemalettin D.K.'nin avukatı, "Bu kazada Seda'ya hiçbir kusur verilemeyeceğini daha önceki duruşmalarda ifade etmiştik. Seda'nın kask takmamasıyla ölümü arasında bir neden yoktur. Bu sebeple sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz yargılanan Akın K.'nin avukatı ise, "Flash bellek ile sunduğumuz görüntülerin yargılamaya etki edeceğini düşünerek yeniden değerlendirilmesini ve sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık Cemalettin D.K.'nin beraatına, beton mikseri sürücüsü Akın K.'yi ise 'tali kusurlu' bularak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte Akın K.'nin "C sınıf" sürücü belgesi 1 yıl geri alındı. - KASTAMONU