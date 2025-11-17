Haberler

Kastamonu'da Beton Mikseri Sürücüsüne Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da önündeki motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan beton mikseri sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 76 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da önündeki motosiklete çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan beton mikseri sürücü, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 12 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki Cemalettin D.K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Cemalettin D.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan Seda Sönmez ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seda Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü tutuklandı. Akın K. ile motosiklet sürücüsü Cemalettin D.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Yargılamama Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan müşteki sanık Cemalettin D.K.'nin avukatı, "Bu kazada Seda'ya hiçbir kusur verilemeyeceğini daha önceki duruşmalarda ifade etmiştik. Seda'nın kask takmamasıyla ölümü arasında bir neden yoktur. Bu sebeple sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz yargılanan Akın K.'nin avukatı ise, "Flash bellek ile sunduğumuz görüntülerin yargılamaya etki edeceğini düşünerek yeniden değerlendirilmesini ve sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık avukatının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık Cemalettin D.K.'nin beraatına, beton mikseri sürücüsü Akın K.'yi ise 'tali kusurlu' bularak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 76 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte Akın K.'nin "C sınıf" sürücü belgesi 1 yıl geri alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.