Kastamonu'da Bebeğini Bakımsızlıktan Öldüren Anneye 22 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'da yaklaşık bir gün boyunca evde yalnız bıraktığı 5 aylık bebeğinin ölümüne sebep olan, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü gerekçesiyle yargılanan annesi, 22 yıl hapis cezasına çarptırılarak, duruşma salonunda tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 11 Mayıs 2023 tarihinde Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu. 5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ve birlikte yaşadığı öğrenilen C.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile C.H., tutuklandı.

Esmanur bebeğe yapılan otopsi incelemesinde yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın ardından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı C.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kendisini savunamayacak yakın akrabayı ihmali davranışla kasten öldürme' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde anne Yasemin G. ve C.H. tahliye edildi.

Devam eden yargılamada Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Yasemin G.'nin 'alt soydan yakın akrabayı öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, C.H.'nin ise hakkında yeterli delil bulunamamasından ötürü beraatına karar verilmesini talep etti.

"Bütün gün dışarıdaydım"

Duruşmada savunma yapan Yasemin G., olay günü sabahtan dışarı çıktığını ve ertesi gün sabah ezanıyla birlikte eve geri geldiğini belirterek, "Evden çıkınca bir daha içeri giremedim. Evden çıkmadan çocuğa baktım, mamasını verdim, emzirdim. Sütüm yetmediği yerde mamasını veriyordum. Gündüz dışarı çıkmıştım, akşam eve giremedim, köpek vardı. Geceyi dışarıda geçirdim. Sabah ezanı vaktinde eve girebildim. Bütün gün dışarıdaydım. Kafamda da bir şeyler vardı. Nasrullah Meydanı'nda kaldım. Gece bankta biraz uyumuşum. Sabah ezanının sesiyle uyanınca eve gittim, çocuğa baktım. Çocuğun gözleri kapalıydı, her yeri kasılmıştı. Altını değiştirdim. Emzirecektim ama emmedi. Ben de C.H.'yi aradım, 'çocuğa bir şey olmuş' dedim. 112'yi polisi ben aramadım. Annemi aradım, annem geldi, çocuğa baktı, 'çocuğu öldürmüşsün' dedi, evden gitti" dedi.

C.H. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep etti.

Sanık Yasemin G.'nin avukatı ise bebeğin kesin ölüm sebebinin belli olmadığını ifade ederek, "Bu doğrultuda mütalaayı kabul etmiyoruz. Bebeğin kesin ölüm sebebi tespit edilememiştir. Müvekkilim daha önceki duruşmalarda parası olmadığı için mama alamadığını ifade etmiştir. Olay yeri inceleme raporunda da evde mama bulunamamıştır. Müvekkilimin ihmal nedeniyle ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle mahkemenizde yargılanacak somut bir delil bulunamamıştır. Üzerine atılan suçlamalardan ötürü müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Yasemin G.'yi 'altsoydan kendisini savunamayacak çocuğa yönelik ihmal davranışlarından ötürü kasten öldürme' suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. C.H. ise beraat etti. Kararın ardından duruşma salonunda tutuklanan Yasemin G., polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından adliyeden çıkartılan Yasemin G.'nin rahat tavırları ise dikkat çekti. - KASTAMONU