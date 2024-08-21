Kastamonu'da Batan Teknenin Kaptanı Hala Bulunamadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 10 gün önce Karadeniz'de batan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayın 5'inci gününde ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Diğer kayıp kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları ise 10 gündür devam ediyor.

Kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve polis gemi personeli katılıyor. Şu ana kadar kaptan Öztürk Kürelioğlu'na dair herhangi bir ize rastlanmadı. - KASTAMONU