Kastamonu'nun Elyakut köyünde çıkan tartışma sonucunda av tüfeğiyle vurulan Hüseyin Emiroğlu hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Emiroğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli E.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Elyakut köyünde, Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.S. tüfekle Emiroğlu'na ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Emiroğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.