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Kastamonu'da aranan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı

Kastamonu'da aranan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.T. ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı' suçundan 4 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu İnebolu 3. Sayfa Haberler

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