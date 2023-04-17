Kastamonu'da aranan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.T. ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı' suçundan 4 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU