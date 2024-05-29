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Kastamonu'da aranan şahıs yakalandı

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Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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