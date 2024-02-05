Kastamonu'da aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.D. yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU