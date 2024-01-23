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Kastamonu'da aranan şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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