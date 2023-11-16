Kastamonu'da aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K.'nin adresi tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU