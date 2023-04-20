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Kastamonu'da aranan şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

Kastamonu'da aranan şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan aranması bulunan O.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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