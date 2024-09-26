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Kastamonu'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Aranan İki Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'da polis ekipleri, farklı suçlardan aranan iki şahsı yakalayarak tutukladı. M.Ş., FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında, M.C. ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan yakalandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çalışmaları tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, İnebolu ilçesinde yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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