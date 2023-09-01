Kastamonu'da aranan iki kişi yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde çeşitli suçlardan hüküm giyen iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Bozkurt ilçesinde 13 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.B. ve Abana ilçesinde suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Ö.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU