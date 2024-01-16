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Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.C.U. isimli hükümlü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Narkotik Suçlar Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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