Kastamonu'da Aranan Hırsız Yakalandı

Kastamonu'da 'hırsızlık' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU