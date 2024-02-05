Kastamonu'da Aranan 69 Şahıs Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan hüküm giyen ve araması olan 69 şahıs yakalanarak, bu şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 29 Ocak-04 Şubat 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 63 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan il merkezinde "Yakın Akrabayı Öldürme ve Kasten Yaralama " suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan O.K., İhsangazi'de "Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl cezası ile aranan V.C. ve H.K., il merkezinde "Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan V.C., Hanönü'nde "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.K., il merkezinde "Ruhsatsız Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma" suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan O.T., Hanönü'nde "Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan B.G., Tosya'da "Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan K.D., il merkezinde "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.Z., Cide'de "Kasten Yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S.Ş., Devrekani'de "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan B.Y. isimli 9 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU