Kastamonu'da Aranan 66 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 9 ayrı suçtan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.T., 'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan N.Ç., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan aranan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.Ç., 'göçmen ve kaçaklığı ve kumar oynaması için yer temini etme' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan G.Z., 'hırsızlık' suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan M.D., 'karşılıksız çek' suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan Y.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.K. ve E.G., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' sucudan aranan ve üst aramasında uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen M.Z. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan B.T., N.Ç., M.A.K., N.Ç., E.Ç., G.Z., M.D., Y.D., E.K., E.G. ve M.Z. tutuklandı. - KASTAMONU