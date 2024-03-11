Kastamonu'da Aranan 59 Şahıs Yakalandı, 7 Kişi Tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araması bulunan 59 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araması bulunan 59 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 4-10 Mart tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 59 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 23 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.K., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.T., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.Ç., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.T., "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan R.Ö., 5 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B.Y., "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak" suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan A.Y. isimli 7 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU