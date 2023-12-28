Kastamonu'da Aranan 55 Kişi Yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 19'u tutuklandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 19'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19-26 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Çalışmalarda yakalama kaydı olan 55 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU