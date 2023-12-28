Kastamonu'da Aranan 55 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 19'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19-26 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Çalışmalarda yakalama kaydı olan 55 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU