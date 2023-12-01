Kastamonu'da aranan 4 kişi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hapis cezası ile aranın 4 kişinin adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon ve çalışmalar ile Araç ilçesinde 15 yıl hapis cezası ile aranan O.K. ile 5 yıl hapis cezası ile aranan A.Y.K., Cide ilçesinde 3 yıl hapis cezası ile aranan S.T., İnebolu ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU