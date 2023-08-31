Kastamonu'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da farklı suçlardan aranan 3 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Cide ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası aranan, Ağlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan ve Merkez ilçede 'hırsızlık' suçundan 3 yıl hapis cezası 3 şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.F.Ç. ve T.P. tutuklandı, bir şahıs ise serbest bırakıldı. - KASTAMONU