Kastamonu'da Aranan 20 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 20 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri tarafından 1-4 Aralık tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan, 2 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan S.İ., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.İ.Ç., 4 yıl hapis cezası ile aranan G.A., 6 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan İ.U. ve 6 yıl hapis cezası ile aranan B.A. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU