Kastamonu'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Abana ilçesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve 6 farklı suçtan aranan S.K. ve M.D.K. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU