Kastamonu'da Aranan 2 Kişi Yakalandı
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara teslim edildi.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu 6 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. kent merkezinde, dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezası bulunan M.D.K. ise Abana ilçesinde yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / 3. Sayfa