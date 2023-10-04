Kastamonu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.E.B. ve R.S. adlı hükümlüler, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, İnebolu ilçesinde "kredi kartını izinsiz kullandığı" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.E.B. ile Araç ilçesinde "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan R.S. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu ve İnebolu adliyelerine sevk edildi.