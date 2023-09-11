Kastamonu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde hapis cezasıyla arana 2 hükümlü yakaladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "Türk Vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan H.A. ile Cide ilçesinde "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan B.B. isimli şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.B. tutuklandı. - KASTAMONU