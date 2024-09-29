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Kastamonu'da Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Kastamonu'da polis tarafından durdurulan bir araçta 1 otomatik silah, 1 tüfek ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 1 adet otomatik silah, 1 adet tüfek ile 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet "UZİ" olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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