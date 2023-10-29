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Kastamonu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik yapılan çalışmada, Z.Y'nin aracında yapılan aramada 450 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklandı.