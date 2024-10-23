Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Araç Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kastamonu'da Araç Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neticesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. yönetimindeki 37 PH 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü R.O. ile N.O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ulaşım Tosya Olay Kaza

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)? YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim) YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor? TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram ne oldu, neden yavaş? IG ÇÖKTÜ MÜ? TUSAŞ saldırısını İsrail mi yaptı? TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.