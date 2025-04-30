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Kastamonu'da Araç Anne Ayı ve Yavrısını Telef Etti

Kastamonu'da Araç Anne Ayı ve Yavrısını Telef Etti
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ayı ve yavrusu, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine doğa koruma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ayı ve yavrusu telef oldu.

Olay, Pınarbaşı-Eflani kara yolu Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ayıya ve yavrusuna araç çarptı. Kazanın ardından olay yerine Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde anne ve yavru ayının telef olduğu tespit edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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