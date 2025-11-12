Haberler

Kastamonu'da Anne ve Oğulun Cenazesi Bulundu, Kayıp Telefon Hala Bulunamadı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri bulundu, ancak Huriye Helvacı'nın kayıp telefonu bulunamadı. Hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları sonlandırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde anne ile oğlunun cenazelerinin bulunduğu bölgedeki arama çalışmaları sonlandırılırken, annenin kayıp telefonu bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

Arama çalışmaları neticesinde Huriye Helvacı'ya ait, çantası ile kayıp ayakkabısına ulaşıldı. Ekipler yaptıkları tüm aramalara rağmen Huriye Helvacı'nın telefonuna ulaşamadı. Hem sis hem de sağanak yağışın etkili olduğu bölgede hava şartlarının da ağırlaşması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Bölgede görev yapan komando birlikleri, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri arama çalışmalarının tamamlanması üzerine bölgeden ayrıldı. - KASTAMONU

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
