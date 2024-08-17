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Kastamonu'da Anız Yangınında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Merkez ilçesinde meydana gelen anız yangınında, Nevzat A.'nın evine sıçrayan yangın, bitişiğinde bulunan Saim Kürekçi'nin evine de sirayet etti. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki katlı, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da anız yangının sıçradığı iki ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesi Ahmetbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat A., evinin önündeki anızları yakmak istedi. Rüzgarın etkisi ile anız yangını Nevzat A.'nın evine sıçradı. İki katlı ahşap evi saran yangın, bitişiğinde bulunan Saim Kürekçi'nin evine de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, köydeki diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki katlı, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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