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Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü

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Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan ev ve ahşap bir traktör küle döndü.

Olay, Merkez ilçesi Molla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Başoğlu ve Sedat Başoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbar sonrası yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altında alındı. Söndürme çalışmalarına köylüler ve İl Özel İdaresi yangın söndürme tanklarının da destek verdi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, ev ile birlikte traktör, ambar, garaj, kümes ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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