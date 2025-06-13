Kastamonu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ailenin tahliyesi köylüler tarafından gerçekleştirildi.

Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Çatören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Baltacı'ya ait iki katlı ahşap evde, yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken Baltacı ailesi, köylülerin yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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