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Kastamonu'da 900 Bin TL'lik Hırsızlık Olayı Çözüldü

Kastamonu'da 900 Bin TL'lik Hırsızlık Olayı Çözüldü
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Bozkurt ilçesinde 900 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsız, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 900 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Bozkurt ilçesinde evinde bulundurduğu yaklaşık 890 bin TL değerinde 20 adet bilezik ile 10 bin TL nakit parası çalınan şahıs, Bozkurt Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Ekipler, şüphelinin yerini belirleyerek gözaltına aldı. Ele geçirilen 890 bin TL değerinde altın bilezikler ile 10 bin TL nakit parayı da mağdura teslim etti.

Olayla ilgili yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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