Kastamonu'da 9 Gündür Aranan Huriye Helvacı'nın Cansız Bedeni Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın bulunduğu bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir arama çalışması yürütüyordu. Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu. - KASTAMONU