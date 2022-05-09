Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi - Haberler

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Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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