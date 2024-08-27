Kastamonu'da 84 yaşındaki vatandaş banyoda mahsur kaldı

Kastamonu'da bir evin banyosunda düşerek mahsur kalan 84 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki vatandaş evin banyosunda düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düşerek mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU