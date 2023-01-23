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Kastamonu'da 836 adet sentetik ecza hap hale geçirildi: 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da 836 adet sentetik ecza hap hale geçirildi: 3 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 836 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 836 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Kastamonu'ya yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 836 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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